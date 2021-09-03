В Казани не смогли выбрать председателя городского комитета по транспорту

Кандидаты "засыпались" на презентации своих проектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошедший конкурс по выбору нового председателя комитета по транспорту Исполкома Казани, по сути, можно назвать несостоявшимся. От соискателей на эту должность поступило 34 заявки, на собеседование прошли 20 человек, а из них было выбрано восемь возможных кандидатов. Но в итоге никто из них не соответствует в достаточной мере требованиям отбора.

Напомним, претендентам на должность председателя Комитета нужно было сначала должны были заполнить анкету и подготовить проект развития транспортной системы Казани, причем с развернутым описанием конкретных проблем и предложениями по их решению. Как раз презентованные соискателями проекты и не соответствовали критериям экспертного совета.