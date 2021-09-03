В Чувашии фура упала с моста, водитель погиб

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Фото: МВД Чувашии

В эту пятницу, 3 сентября, в Козловском районе произошла смертельная авария. Там после 7.00 на 726 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 53-летний водитель фуры «Ивеко» не справился с управлением. В результате чего он вместе с многотонной машиной рухнул с моста через реку Белая Воложка. Сообщили в МВД Чувашии.

Грузовик проломил металлическое ограждение и рухнул вниз. Фото: МВД Чувашии

- От полученных травм водитель грузовика - житель Орловской области скончался на месте происшествия, - отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего ДТП.