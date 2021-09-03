Мэр Казани Ильсур Метшин призвал горожан анонимно жаловаться на школы, в которых заставляют покупать форму

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Сегодня, 3 сентября, мэр города Ильсур Метшин провел прямой эфир в Инстаграме. От горожан прозвучала жалоба о том, что в некоторых школах родителей принуждают покупать форму. Мэр города попросил прислать номера образовательных учреждений, где диктуют, у какого производителя покупать форму.

- Единообразие формы имеет смысл. Это один из элементов этики, чтобы детки выглядели одинаково, но никакое стремление к этике и эстетике не должно идти вразрез с возможностями людей, тем более в школе. У всех они разные. Я считаю, достаточно соблюдение общих требований к форме - цвет рубашки, юбки, брюк, — отметил градоначальник.

При этом Ильсур Метшин пообещал, что эти жалобы будут приниматься анонимно.