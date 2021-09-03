В Татарстане субсидии на погашение ипотеки выдали 96 многодетным семьям

Деньги выделяются семьям, в которых третий либо последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане 96 многодетных семей, которые являются заемщиками Госжилфонда, получили по 450 тысяч рублей в качестве субсидий на оплату ипотеки. Сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что прием документов на получение субсидий начался месяц назад. Деньги выделяются семьям, в которых третий либо последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

На эти выплаты по программе соципотеки могут претендовать семьи, перешедшие на заем. У них есть возможность получить деньги через рефинансирование соципотеки в коммерческом банке.