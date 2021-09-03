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Общество3 сентября 2021 15:55

В Татарстане субсидии на погашение ипотеки выдали 96 многодетным семьям

В общей сложности на эти цели было направлено около 43 миллионов рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Деньги выделяются семьям, в которых третий либо последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года

Деньги выделяются семьям, в которых третий либо последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане 96 многодетных семей, которые являются заемщиками Госжилфонда, получили по 450 тысяч рублей в качестве субсидий на оплату ипотеки. Сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что прием документов на получение субсидий начался месяц назад. Деньги выделяются семьям, в которых третий либо последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.

На эти выплаты по программе соципотеки могут претендовать семьи, перешедшие на заем. У них есть возможность получить деньги через рефинансирование соципотеки в коммерческом банке.