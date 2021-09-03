В центре Ульяновска из-за празднования Дня города-2021 перекроют ряд улиц

Праздник отметят 12 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ульяновске для движения транспорта перекроют сразу несколько улиц. Это связано с празднованием Дня города-2021.

В воскресенье, 12 сентября, с 21:00 до 22:30 будут перекрыты: легковая «восьмёрка» спуска Степана Разина; улица Минаева на участке от улицы Железной Дивизии до улицы Гончарова; нечетная сторона улицы Гончарова на участке от улицы Минаева до улицы Карла Либкнехта.

В этот же день движение ограничат на улице Энгельса (между улицами Ленина и улицей Железной Дивизии). Здесь нельзя будет проехать с 18:30 до 23:30, а с 11:00 до 21:00 перекроют бульвар Новый Венец (от УГСХА до площади Ленина)

Также с 8:00 11 сентября и до 20:00 13 сентября закроют въезд на бульвар Новый Венец со стороны бульвара Пластова. Въезд на площадь Соборную со стороны Драмтеатра будет невозможен 10 сентября с 15:00 до 18:00, 11 сентября с 15:00 до 01:30, а также 12 сентября с 13:00 до 00:30.