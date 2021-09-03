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Происшествия3 сентября 2021 11:27

В Татарстане начальника колонии №3 заподозрили в поборах

По версии следствия, он и его подчиненные требовали у осужденного деньги на ремонт исправительного учреждения
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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На время следствия подозреваемый был отстранен от занимаемой им должности.

На время следствия подозреваемый был отстранен от занимаемой им должности.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

В отношении начальника исправительной колонии №3 в селе Пановка Пестречинского района Татарстана возбудили уголовное дело по статье «превышения должностных полномочий», сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что, по версии следствия, фигурант дела и его подчиненные занимались поборами – требовали с осужденного деньги на стройматериалы для ремонта исправительного учреждения.

На время следствия начальник колонии был отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.