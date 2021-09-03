В Казани на муниципальной парковке по улице Вахитова появилась зарядная станция для электромобилей

Она позволяет заряжать электромобили как переменным, так и постоянным током. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 сентября, в Казани на плоскостной муниципальной парковке по улице Мулланура Вахитова открылась зарядная станция для электромобилей. Первый месяц услуга будет бесплатной. Сообщает городской комитет по транспорту.

Уникальность новой зарядной станции состоит в том, что ее разработали и произвели в Татарстане. Она позволяет заряжать электромобили как переменным, так и постоянным током. Общая мощность составляет 82 кВт. Станция укомплектована тремя разъемами, которые обеспечивают одновременный заряд до трех электромобилей.