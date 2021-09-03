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Общество3 сентября 2021 10:19

В Казани автомойки заподозрили в загрязнении озера Кабан

Нарушителям может грозить штраф от 20 до 100 тысяч рублей
Инзиля ШАКИРОВА
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Сейчас вода на озере Кабан окрасилась в мутно-белый цвет.

Сейчас вода на озере Кабан окрасилась в мутно-белый цвет.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Вода на казанском озере Кабан окрасилась в мутно-белый цвет. Это могло произойти из-за сброса стоков с двух автомоек, которые находятся недалеко от водоема.

На месте экологи отобрали пробы воды. Экспертиза показала превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по сульфатам, нитритам, железу и марганцу. Такие превышения характерны для работы автомоек, использующих активную пену и кислоты.

Если нарушители будут установлены, то для них предусмотрен штраф о несоблюдении экологических требований. Юридическим лицам придется заплатить от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Министерство экологии Татарстана направило в исполком Казани запрос о балансодержателе ливневых и канализационных сетей.