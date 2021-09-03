Победное начало сезона: «Ак Барс» обыграл финский «Йокерит» со счётом 3:0

«Ак Барс» одержал уверенную победу, не пропустив через свои ворота ни одной шайбы. Фото: ak-bars.ru

Накануне в Казани на «Татнефть-Арене» состоялся первый матч «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ. Казанский клуб принимал у себя финский «Йокерит», которого обыграл с финальным счетом 3:0. Сообщает пресс-служба «Ак Барса».

На 4-й минуте «Йокерит» заработал первое удаление, но команде Дмитрия Квартальнова не удалось реализовать большинство. В середине первого периода противники сыграли без пауз более 3,5 минуты, затем их прервал гол нападающего «Ак Барса» Кирилла Панюкова – 1:0. Концовка для финской команды прошла в большинстве. Однако вторую шайбу матча забил игрок казанского клуба Джордан Уил.

Темп, набранный в начале матча, немного снизился во второй 20-минутке. Обе команды обменялись опасными моментами у ворот. Успешным один из них снова оказался для «Ак Барса»: за пять минут до конца периода Никита Дыняк поддержал атаку партнёров и пробил вратаря финской команды в ближний угол – 3:0.

Третий период прошел в равной схватке, хотя «Йокерит» рвался сократить преимущество. До конца матча счет не изменился – «Ак Барс» одержал уверенную победу, не пропустив через свои ворота ни одной шайбы.

Следующий матч казанского клуба пройдет уже завтра, 4 сентября, в 17:00. На «Татнефть-Арене» «Ак Барс» встретится с «Куньлунь Ред Стар».