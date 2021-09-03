Казанский Кремль заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом

Люди дольше пребывают на лечении в больницах, что увеличивает нагрузку на и без того загруженную систему здравоохранения и врачей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Татарстане сохраняется напряженная обстановка по заболеваемости коронавирусом. Выявляемые случаи переносятся пациентами все тяжелее. Об этом на брифинге в Кабмине региона рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Она сообщила, что еженедельная аналитика и показатели по заболеваемости не могут радовать: люди дольше пребывают на лечении в больницах, что увеличивает нагрузку на и без того загруженную систему здравоохранения и врачей. Единственным решением вопроса Казанский Кремль видит вакцинацию.

Галимова особо подчеркнула ситуацию с беременными женщинами, призвав их избегать общественные места и контакты с посторонними людьми.