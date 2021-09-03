На дорогах Татарстана за 139,3 миллиона рублей усилят фотовидеофиксацию

Камеры установят в Казани, Набережных Челнах и более чем 20 районах республики Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане установят 78 комплексов фотовидеофиксации за 139,3 миллиона рублей. Деньги выделены из регионального бюджета. Тендер, заказчиком в котором выступает ГБУ «Безопасность дорожного движения», опубликован на сайте госзакупок.

В список оборудования вошла спецтехника для контроля мгновенной скорости в местах установки блоков в обоих направлениях. Ее установят в более чем 20 районах Татарстана.

На перекрестках в столице республики появятся 22 камеры для контроля невыполнения требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, если она обозначена дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также горит запрещающий сигнал светофора или регулировщик показывает запрещающий жест.

Наконец, 4 комплекса фотовидеофиксации установят в Набережных Челнах для выявления нарушений требований дорожных знаков и/или разметки, предписывающих разрешенные направления движения.

В сумму контракта включены средства на монтажные работы, пусконаладку с интеграцией в региональную информационную систему и автоматизированную систему контроля.