В Татарстане спрогнозировали сильный дождь, грозу и ветер

Осадки прогнозируются в первой половине дня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 сентября, в Татарстане ожидается сильный дождь и ветер, возможна гроза. Осадки прогнозируются в первой половине дня. Ветер – умеренный северо-восточный с переходом на северо-западный – местами по республике будет достигать 15-20 метров в секунду. О значительном ухудшении погодных условий объявил Гидрометцентр Татарстана.

В течение дня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха будет на отметке от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов со знаком плюс, а в восточной части республики достигнет до +21 градуса.