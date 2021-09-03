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Общество3 сентября 2021 7:38

В Татарстане спрогнозировали сильный дождь, грозу и ветер

В отдельных районах республики скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Осадки прогнозируются в первой половине дня

Осадки прогнозируются в первой половине дня

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 3 сентября, в Татарстане ожидается сильный дождь и ветер, возможна гроза. Осадки прогнозируются в первой половине дня. Ветер – умеренный северо-восточный с переходом на северо-западный – местами по республике будет достигать 15-20 метров в секунду. О значительном ухудшении погодных условий объявил Гидрометцентр Татарстана.

В течение дня в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью температура воздуха будет на отметке от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов со знаком плюс, а в восточной части республики достигнет до +21 градуса.