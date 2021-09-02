В Ульяновске с 3 сентября прекратят движение трамваев по улице Станкостроителей

Фото: администрация Ульяновска

3 сентября в Ульяновске закроют движение трамваев по улице Станкостроителей. Эта мера временная и связанна с ремонтом тепловых сетей на улице Ефремова.

Ограничения продлятся с 20.00 3 сентября до 6.00 6 сентября. В указанный период изменится схема движения трамвайных маршрутов №5, №6 и №19.

Так, трамвай №5 будет следовать: Вещевой рынок – Московское шоссе - улица Западный бульвар – улица Рябикова, далее по прежнему маршруту до конечной станции «УКСМ».

Путь следования трамвая №6: 19-ый микрорайон – улица Пушкарева - Московское шоссе - улица Западный бульвар – улица Рябикова, далее по прежнему маршруту до конечной станции «Кондитерская фабрика «Волжанка».

А трамвай №19 проследует через Вещевой рынок – Московское шоссе - Западный бульвар – Рябикова, а потом поедет по привычному маршруту до конечной станции «проспект Гая».