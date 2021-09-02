В Советском районе Казани готовят к сдаче новый детсад на 220 мест

Здесь будут набирать 12 групп, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра. Фото: kzn.ru

В Советском районе Казани завершилось строительство нового детского сада №189 «Успех». Дошкольное учреждение, расположенное на территории жилого комплекса «Мой ритм», рассчитано на 220 мест. Для официального открытия осталось получить необходимую документацию на ввод объекта в эксплуатацию.

Новый детсад станет первым из восьми подобных учреждений, строящихся в Казани в 2021 году. Здесь будут набирать 12 групп, в том числе для детей с расстройством аутистического спектра.

С особенными детьми здесь будут заниматься два педагога, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, которые прошли профессиональную подготовку. Также для воспитанников подготовят визуальное расписание в виде специальных карточек для лучшего усвоения ежедневной программы. Таким образом, детский сад «Успех» станет одним из центров, развивающим инклюзивное образование в Казани.

К слову, за данным дошкольным учреждением в жилом комплексе «Мой ритм» последует строительство ряда других детских садов и одной школы на 1 501 место.