В Йошкар-Оле владельца пони оштрафовали на пять тысяч рублей

Владельца пони привлекли к административной ответственности за самовольный выгул домашнего животного на Патриаршей площади Фото: Олег ЗОЛОТО

В Йошкар-Оле местного жителя оштрафовали на пять тысяч рублей за самовольный выгул пони на Патриаршей площади города.

Такое решение вынесла административная комиссия марийской столицы, рассмотрев протокол о зафиксированном правонарушении. Также отмечается, что хозяин пони ранее уже привлекался за подобное к ответственности, что явилось отягчающим обстоятельством при вынесении решения о сумме штрафа.