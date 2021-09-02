Прокуратура проверит школу №23 в Набережных Челнах, где школьницу не пустили на торжественную линейку

Первый звонок для девочки чуть не оказался последним. Фото: Елена СТЕПАНОВА

В Набережных Челнах во время Дня знаний произошел скандал. На торжественную линейку в школе №23 не пустили ученицу. Классный руководитель сказала девочке, что она зря пришла, так как ее нет в списках на перевод в 10 класс.

При этом, как заверяют родители девочки, заявление об этом они передали в письменном виде чуть ли не в начале лета и его им одобрили. Но имя ребенка так и не внесли в списки десятиклассников, потому что надо было подать такое же заявление через портал Госуслуг.

В школе родителям, которые пришли разбираться с возникшей проблемой, в итоге уступили и якобы объяснили произошедшее неудачной шуткой классной руководительницы

Так это или нет теперь разберется прокуратура. Сотрудники надзорного органа сейчас проверяет данную информацию. Не исключено, что при наличии нарушения законодательства об образовании последуют прокурорские меры.