4 и 5 сентября в Ульяновске ограничат движение трамваев по улице Ленина

Ограничение движения трамваев будет действительно с 8.00 4 сентября до 23.00 5 сентября. Фото: ulmeria.ru

В Ульяновске с 4 по 5 сентября перекроют движение трамваев по улице Ленина. Там будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на межрельсовом пространстве. Также запланирован ремонт проезжей части улицы Ленина на участке от улицы Спасская до улицы Железной Дивизии.

В перечень работ в рамках комплексного ремонта входит обновление рельсошпальной решётки, укладка нового асфальта, строительство трамвайных остановок "венского" типа и обновление уличного освещения.

Ограничение движения трамваев будет действительно с 8.00 4 сентября до 23.00 5 сентября.