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Общество2 сентября 2021 18:00

В Казани движение по улице Журналистов будет частично перекрыто

Там будут прокладывать трассу водопровода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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С 6 сентября до 13 октября будут перекрыты несколько участков дороги

С 6 сентября до 13 октября будут перекрыты несколько участков дороги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана с 6 сентября частично ограничат движение по улице Журналистов. В Советском районе города будет проходить плановая прокладка трассы водопровода.

С указанной даты и до 13 октября 2021 года будет закрыт участок рядом со зданием №54 на улице Журналистов.

А с 11 до 12 сентября движение ограничат на пересечении с улицей Халитова – в сторону торгового центра и рядом с корпусом 2 здания №48.