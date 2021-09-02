В Казани движение по улице Журналистов будет частично перекрыто

С 6 сентября до 13 октября будут перекрыты несколько участков дороги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Татарстана с 6 сентября частично ограничат движение по улице Журналистов. В Советском районе города будет проходить плановая прокладка трассы водопровода.

С указанной даты и до 13 октября 2021 года будет закрыт участок рядом со зданием №54 на улице Журналистов.

А с 11 до 12 сентября движение ограничат на пересечении с улицей Халитова – в сторону торгового центра и рядом с корпусом 2 здания №48.