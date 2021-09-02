В самом длинном доме Татарстана отремонтируют аварийные подъезды

Это строение является самым длинным домом в Татарстане и одним из самых длинных в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Набережных Челнов обратилась в суд по поводу состояния дома по адресу: проспект Сююмбике 18/99. Надзорный орган потребовал, чтобы местные власти отремонтировать в здании аварийные подъезды.

- Исковые требования были удовлетворены, - сообщили в Набережночелнинском городском суде.

Данное решение пока в законную силу не вступило. Не исключено, что Исполком города будет обжаловать его.

Отметим, что указанный дом является самым длинным в Татарстане. Его длина составляет 1 102 метра. При этом здание признали аварийным еще 2004 году, а в 2006-м полностью выселили 39-й подъезд и частично 38-й.