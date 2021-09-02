С 9 сентября возобновятся прямые авиаперелеты между Казанью и Будапештом

Фото: Алина НИЗАМОВА
Ровно через неделю – 9 сентября, возобновляются прямые авиаперелеты между Казанью и Будапештом. Рейсы организует венгерская компания-перевозчик.
Самолеты Airbus A320 будут летать один раз в неделю - по четвергам:
- вылет из Казани в 18.40 с прибытием в Будапешт в 21.15;
- вылет из Будапешта в 13.40, посадка в аэропорту Казани в 18.05.
- Указано местное время для каждого из аэропортов. Время в Венгрии в летний период на 1 час «отстает» от московского, - уточняют в пресс-службе аэропорта Казани.
Предполагается, что с октября 2021 года венгерская авиакомпания увеличит число рейсов до двух за неделю.