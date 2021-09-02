Минземимущества Татарстана продает поцарапанную иномарку почти за 700 тысяч рублей

С момента начала эксплуатации автомобиль проехал 143 825 километров. Фото: скриншот

Минземимущества Татарстана проведет аукцион по продаже Hyundai VF i40 2013 года выпуска. Стоимость иномарки 690 тысяч рублей. На сайте ведомства опубликованы документы о планируемых торгах.

С момента начала эксплуатации автомобиль проехал 143 825 километров. Согласно карте техсостояния, на поверхности кузова есть сколы и мелкие царапины, на переднем бампере царапины крупнее, а на заднем бампере и на лобовом стекле имеются трещины. У машины нет форсунки омывателя. Шины изношены на 60%. Двигатель, коробка передач, аккумуляторная батарея и электрооборудование иномарки на месте, но диагностику не проходили.

Заявки на участие в торгах принимаются до 1 октября, а сам аукцион пройдет 5 октября.