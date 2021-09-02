Президент Татарстана Рустам Минниханов откроет Игры стран СНГ в Казани 4 сентября

Официальная церемония открытия запланирована на 19:00. Фото: Пресс-служба Игр стран СНГ

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия первых Игр стран СНГ в Казани, которая состоится 4 сентября на аллее флагов в Деревне Универсиады.

На официальном открытии Игр стран СНГ в Казани планируется театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран-участниц, а также выступления, раскрывающие тему дружбы и единения народов.

Церемония начнется в 19.00 4 сентября 2021 года.

Первые Игры стран СНГ пройдут с 4 по 11 сентября в Казани. На них съедутся атлеты в возрасте до 23 лет из десяти стран, будут разыграны 184 комплекта наград по 16 видам спорта.