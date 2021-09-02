В Ульяновской области ограничения из-за коронавируса продлили до 30 сентября 2021 года

Ношение масок в Ульяновской области остается обязательным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ульяновской области вступил в силу указ, продлевающий режим повышенной готовности до 30 сентября 2021 года. Все ограничения, связанные с распространением коронавирусом, остаются в силе, кроме обязательного ношения перчаток — теперь их рекомендуют носить только в общественных местах.

Из нововведений - контроль соблюдения антиковидных мер в местах торговли и общественном транспорте. Для этого в области пройдут рейды от местных министерства агропромышленного комплекса и министерства транспорта.

Отметим, ранее власти хотели ужесточить меры в регионе - закрыть фудкорты и кинотеатры в торговых центрах, приостановить все массовые мероприятия и открыть COVID-free зоны. Однако врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что решил «притормозить» ужесточение мер, чтобы не наносить ущерб предпринимателям.