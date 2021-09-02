На удаленке преподаватели Татарстана в среднем зарабатывают на 10 тысяч рублей больше

Самыми востребованными являются преподаватели иностранных языков, гуманитарных наук и информатики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса HeadHunter провели исследование, которое показало, что в Татарстане за первое полугодие 2021 года количество вакансий в сфере «наука и образование» возросло в 1,9 раза по сравнению с прошлым годом и достигло показателя в почти 4 тысячи предложений.

При этом самыми востребованными являются преподаватели иностранных языков и гуманитарных наук. В топ-5 входят также специалисты по информатике и информационным системам, инженерным наукам и математике.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов в сфере образования в Татарстане равна 30 тысячам рублей, что ниже среднероссийских показателей почти на 10 тысяч.

Однако больше денег местные преподаватели получают, работая на удаленке. Дистанционных преподавателей чаще всего ищут для крупных образовательных проектов и всероссийских онлайн-школ, поэтому там и платят по федеральным расценкам.

Для соискателей из Татарстана с начала года было размещено около тысячи подобных вакансий. Так, педагогам предлагается удаленная работа со средней зарплатой в 40 тысяч рублей в месяц.