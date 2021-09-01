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Здоровье1 сентября 2021 18:51

В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане число подтвержденных летальных исходов коронавируса возросло до 685.

В Татарстане число подтвержденных летальных исходов коронавируса возросло до 685.

Фото: Александр ГЛУЗ

В Татарстане зарегистрированы еще три смерти от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - отметили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали 82-х, 69-ти и 68-ми летние женщины. Таким образом, в Татарстане число подтвержденных летальных исходов коронавируса возросло до 685.

Напомним, за прошедшие сутки в республики выявили 46 новых зараженных. Всего же Татарстане короанвирус был обнаружен у 25 511 человек, 22 301 из которых смог победить болезнь.