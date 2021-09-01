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Общество1 сентября 2021 18:11

В Казани открыли первых два кадетских класса Следственного комитета России

Церемония посвящения учеников прошла в городской ратуше
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Церемонию посвящения прошли 59 десятиклассников. Фото: metshin.ru

Церемонию посвящения прошли 59 десятиклассников. Фото: metshin.ru

В День знаний – 1 сентября, впервые в Казани открыли два кадетских класса Следственного комитета России. Церемония посвящения 59 десятиклассников школ №140 и №169 прошла в городской ратуше.

В дальнейшем они будут углубленно изучать историю, право и обществознание. Во внеурочную программу обучения ребят планируют, в частности, ввести строевую подготовку, учебные сборы, изучение основ криминалистики и выезды в лаборатории следственного комитета.

Для справки, кадетские классы Следственного комитета России уже существуют, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельской, Астраханской, Волгоградской и Калининградской областях. Всего по стране сегодня работают 40 таких классов в 34 регионах страны. Они готовят школьников к государственной службе в следственных органах.