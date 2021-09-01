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Происшествия1 сентября 2021 17:18

В Казани на дизайнера завели уголовное дело за унижения правоохранителей в соцсети

Утверждается также, что мужчина крайне нелестно высказывался о евреях
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Мужчине еще не избрали меру пресечения на время следствия.

Мужчине еще не избрали меру пресечения на время следствия.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Казани в отношении местного дизайнера возбудили уголовное дело по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Мужчина в социальной сети публиковал комментарии, которые унижали сотрудников полиции, а также позволял оставлять там унизительные высказывания о евреях, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах. Дело в отношении его возбудили в этот вторник, поэтому ему еще не успели выбрать меру пресечения на время следствия, также отметил источник.