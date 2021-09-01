В Казани Рустам Минниханов оценил работу детсада при КФУ для ребят с особенностями развития

Рустам Минниханов отметил, что обычные стандарты работы с особенными детьми не подходят – нужна соответствующая методология. Фото: president.tatarstan.ru

Сегодня, 1 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов посетил детсад для ребят с расстройствами аутистического спектра (РАС) «Мы вместе». Дошкольное учреждение работает при КФУ. Оно рассчитано на 50 детей. Сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Рустам Минниханов отметил, что обычные стандарты работы с такими детьми не подходят – нужна соответствующая методология. Он выразил надежду, что данный центр будет востребован, а родители детей с РАС найдут здесь решение многих вопросов.

Детский сад обслуживает детей с РАС и их родителей комплексно. На базе учреждения функционируют кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, центр сопровождения семьи, лаборатория научного экспериментирования и кабинет лечебной физкультуры.

В данном центре есть возможность задействовать знания профильных исследователей КФУ и приглашенных специалистов. Предполагается, что именно они смогут совместно разрабатывать эффективные методы социализации особенных детей, а также консультировать их семьи.