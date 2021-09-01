В Казани седьмую акцию «Утреннее кофе с Юлианой Петровой» посвятили Винсенту Ван Гогу

Фото: Юлия Кузнецова

Нидерландский художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог – его творчество и необычная судьба стали главной темой седьмого «Утреннего кофе с Юлианой Петровой». Для Юлианы живопись – одно из первых увлечений, которое способствовало развитию особого восприятия цвета и формированию эстетического вкуса.

Фото: Юлия Кузнецова

Гостеприимный двухуровневый ресторан «Van Gogh» стал местом встречи и общения для любителей искусства. Во время сбора гостей шеф - повар ресторана Тимур Карабаев провел кулинарное шоу по приготовлению пасты с креветками в итальянском и русском стиле с последующей дегустацией. Также ресторан подарил всем гостям промокод в UDS со скидкой для последующих посещений.

Фото: Юлия Кузнецова

В окружении репродукций картин художника искусствовед Виктор Сидоров раскрыл особенности творчества, рассказал о трудностях творческого пути и судьбе некоторых произведений мастера. Драматические события жизни, специфика личности Ван Гога вызывают неоднозначную реакцию, формируют противоречивое отношение как у специалистов, так и у обычных зрителей, но интерес к творчеству художника остается неизменно высоким. Гости смогли обсудить как известные полотна, так и ближе познакомиться с менее популярными пейзажами, портретами и натюрмортами Ван Гога.

То, что творчество Ван Гога активно влияет на современное искусство доказала Нелли Арсланова - стилист, байер и организатор шопинг-туров в Италию. Она рассказала о совместных проектах Museum Van Gogh Amsterdam и компаниях Vans и Samsonite по совместному выпуску капсульных коллекций, где наиболее известные работы Ван Гога использованы в принтах на одежде, обуви и в аксессуарах.

Синдром Ван Гога – есть такое понятие в психологии и современной косметологии. Об этом рассказала косметолог Эльза Давлетбаева, подчеркнув важность естественной красоты и необходимость своевременных методов её поддержания.

Современный бизнес тоже может быть красивым – считает бизнес-вумен Ангелина Калайда. Продумывай свою стратегию, создавай команду, строй систему – и тебя ждет успех в любой работе, утверждает Ангелина.

Для гостей «Утреннего кофе с Юлианой Петровой» партнеры мероприятия разыграны подарки, подарили сертификаты. При этом представитель Центра аппаратной коррекции тела и диетологии «Kuprianov center» подчеркнул, что формирование красивой фигуры – это тоже искусство!

Гости выразили благодарность Юлиане за содержательный контент, непринужденную атмосферу, комфортное место проведения и замечательные подарки, отметили значимость и необходимость подобных встреч.