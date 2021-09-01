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Общество1 сентября 2021 16:05

В метро Казани запустили поезд финансовой грамотности

В его вагонах размещена информация об основных экономических правилах
Евгения БУБЛИК
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Фото: мэрия Казани

Фото: мэрия Казани

В метро Казани появился уникальный для Татарстана проект - «Поезд финансовой грамотности». В его вагонах размещена полезная экономическая информация для пассажиров.

Поезд будет курсировать с 1 сентября до 31 декабря 2021 года. За это время его пассажиры смогут узнать, как распознать финансовую пирамиду, кто такие черные кредиторы, а еще как защититься от кибермошенничества. Яркие баннеры с полезной информацией, сопровождаются QR-кодами, которые ведут на соответствующие страницы просветительского портала «Финансовая культура».