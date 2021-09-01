В центре Казани открыли новое общежитие для студентов КГЭУ

Фото: president.tatarstan.ru

В День знаний – 1 сентября, в центре Казани было открыто новое, четвертое оп счету, общежитие для студентов Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ).

Фото: president.tatarstan.ru

В торжественной церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и зам главы Минобрнауки России Петр Кучеренко.

- Сегодня мы открываем новый студенческий кампус. Он расположен в самом центре города, рядом с метро. Очень нужный объект, - сказал глава республики.

Отметим, что новое общежитие было построено около станции метро «Козья Слобода». В нем могут проживать 400 студентов.