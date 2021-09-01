В Чебоксарах экс-полицейского будут судить за "слив" служебного бензина

Оперативный дежурный неоднократно заправлял свой личный автомобиль топливом, купленным за служебный счет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чебоксарах завершили расследование уголовного дела в отношении уже бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями при использовании топливных карт для заправки служебных автомобилей. Сообщает МВД Чувашии.

- Полицейский был уволен после служебной проверки. Материалы дела переданы в Чебоксарский районный суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле-мае тогда еще действующий полицейский не раз заправлял за казенный счет свой личный автомобиль. Также он передавал топливную карту для заправки своему знакомому и родственнице. Причиненный им ущерб превысил 10 тысяч рублей.