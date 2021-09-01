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Происшествия1 сентября 2021 19:38

В Чебоксарах экс-полицейского будут судить за "слив" служебного бензина

Утверждается, что он заправлял свой автомобиль за казенный счет
Евгения БУБЛИК
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Оперативный дежурный неоднократно заправлял свой личный автомобиль топливом, купленным за служебный счет

Оперативный дежурный неоднократно заправлял свой личный автомобиль топливом, купленным за служебный счет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Чебоксарах завершили расследование уголовного дела в отношении уже бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в злоупотреблении полномочиями при использовании топливных карт для заправки служебных автомобилей. Сообщает МВД Чувашии.

- Полицейский был уволен после служебной проверки. Материалы дела переданы в Чебоксарский районный суд, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле-мае тогда еще действующий полицейский не раз заправлял за казенный счет свой личный автомобиль. Также он передавал топливную карту для заправки своему знакомому и родственнице. Причиненный им ущерб превысил 10 тысяч рублей.