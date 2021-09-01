В Казани мать вынесла из пожара малолетнего сына и получила ожоги 50% тела

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

1 сентября в 3.05 в экстренные службы Казани поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном доме №7 на улице 4-я Поперечно-Дорожная. Сообщает МЧС Татарстана.

До прибытия на место происшествия пожарных из горящего здания 44-летняя женщина спасла своего девятилетнего сына. При этом мать ребенка получила ожоги 50% тела. Мальчик же не пострадал.

- Огнем были охвачены дом и кровля гаража. В 4.21 произошла ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 180 квадратных метров, - отметили в МЧС Татарстана.

Причину возникновения возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.