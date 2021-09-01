1 сентября в Татарстане зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса

В этот раз госпитализация понадобилась 14 пациентам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября Минздрав Татарстана сообщил, что за последние сутки в республике было выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом.

- Три из них являются завозными, а остальные 43 случая – контактными, - отметили в ведомстве. - 14 человек госпитализировано, 32 получают лечение на дому.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки большая часть инфицированных – 22 человека, была выявлена в Казани. На втором месте Набережные Челны – пять новых больных.

Всего, по состоянию на 1 сентября, в Татарстане коронавирус был обнаружен у 25 511 человек, 22 301 из них, в том числе 46 человек за минувшие сутки, смогли выздороветь, а 682 скончались в результате болезни.