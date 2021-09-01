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Происшествия1 сентября 2021 12:11

В Татарстане 90-летнюю пенсионерку забили камнем и зарезали

Для расследования этого убийства криминалисты задействовали квадрокоптер
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Подозреваемый задержан. Из сундука убитой он похитил не менее 200 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Из сундука убитой он похитил не менее 200 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 августа в Мамадыше в частном доме по улице Островского было обнаружено тело 90-летней пенсионерки, Ветерана труда. У нее имелись травмы головы и ножевое ранение шеи. При этом из сундука пожилой женщины пропало не менее 200 тысяч рублей. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В ходе раскрытия преступления были допрошены десятки свидетелей, следователи-криминалисты задействовали в работе квадрокоптер и приборы экспертного света, - отметил в ведомстве.

Результатом всего этого стало задержание подозреваемого. Правоохранители настигли его 31 августа. Им оказался 61-летний местный житель, который до этого уже девять раз привлекался к уголовной ответственности. Вскоре в суде будет решаться вопрос об его аресте на время следствия. Мужчина, в свою очередь, не стал отпираться и уже дал признательные показания.

Так, следствием было установлено, что стоявший в отдалении дом подозреваемый заприметил еще днем. Тогда-то он через окно увидел 90-летнюю пенсионерку. Мужчина дождался, когда она выключит свет и ляжет спать. Он разбил окно камнем и залез в дом. Пожилая женщина проснулась на звук разбитого стекла. Она поняла, что в ее дом кто-то пробрался. Пенсионерка начала звать на помощь и попыталась выбежать на улицу. Но ее настиг злоумышленник. Он начал бить ее прихваченным с собой камнем по голове. Но этого мужчине, видимо, показалось мало. Он схватил нож и зарезал женщину.

Когда она скончалась, незваный гость нашел в доме сундук и обчистил его – забрал всю хранившуюся там наличность.