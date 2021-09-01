Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 20:09

В Ульяновск для обслуживания дорог поступило 10 единиц новой спецтехники

Речь идет не только о снегоуборочных машинах
Евгения БУБЛИК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

1 сентября парк коммунальной спецтехники Ульяновска пополнился 10 новыми машинами, предназначенными для уборки дорог в зимнее и летнее время. Сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.

- В преддверии зимы это очень важная и долгожданная поставка. Кроме снегоуборочных машин мы также приобретаем технику для ремонта дорог и тротуаров, работы с зелёными насаждениями и других видов работ, – комментирует глава города Дмитрий Вавилин.

Также в ближайшее время автопарк учреждения должны пополнить грузовик с краново-манипуляторной установкой, асфальтоукладчик и экскаватор.