В Ульяновск для обслуживания дорог поступило 10 единиц новой спецтехники

Фото: пресс-служба администрации Ульяновска

1 сентября парк коммунальной спецтехники Ульяновска пополнился 10 новыми машинами, предназначенными для уборки дорог в зимнее и летнее время. Сообщает пресс-служба администрации Ульяновска.

- В преддверии зимы это очень важная и долгожданная поставка. Кроме снегоуборочных машин мы также приобретаем технику для ремонта дорог и тротуаров, работы с зелёными насаждениями и других видов работ, – комментирует глава города Дмитрий Вавилин.

Также в ближайшее время автопарк учреждения должны пополнить грузовик с краново-манипуляторной установкой, асфальтоукладчик и экскаватор.