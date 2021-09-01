В Казани пройдет фестиваль «Мир спорта - 2021»

Фото: пресс-служба фестиваля «Мир спорта»

Фестиваль «Мир спорта - 2021» пройдет в Казани с 8 по 10 сентября на площадке третьего павильона выставочного центра «Казань Экспо». На нем всех желающих будут тренировать как олимпийских чемпионов. У гостей мероприятия будет шанс принять участие в интерактивном квесте. Всего на площадке будут работать десять станций с спортивными упражнениями.

Также участники фестиваля смогут попробовать себя в различных видах спорта. Среди которых есть текбол, стритбол, футбольная панна. На фестивале пройдут мастер-классы и лекции от ведущих спортивных деятелей, а посетители получат возможность пообщаться, сфотографироваться и получить памятный автограф у олимпийских чемпионов. Участие в мероприятии подтвердили Владислав Третьяк и Светлана Журова.

Кроме того, посетители фестиваля «Мир спорта-2021» смогут погрузиться в мир виртуальной реальности и информационных технологий вместе с игроком Virtus Pro Дмитрием Дорохиным, узнать больше о любимых командах Казани - футбольном «Рубине» и хоккейном «Ак Барсе».