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Спорт1 сентября 2021 11:20

В полуфинале Суперкубка УНИКС встретится с питерским «Зенитом»

Матч намечен на 18 сентября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Победитель Суперкубка будет определен в финальном матче 19 сентября. Фото: minsport.tatarstan.ru

Победитель Суперкубка будет определен в финальном матче 19 сентября. Фото: minsport.tatarstan.ru

Накануне были объявлены пары полуфиналистов первого в истории баскетбольной лиги ВТБ Суперкубка. Казанский клуб УНИКС во втором полуфинале сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

До Суперкубка УНИКС сможет разогреться в завтрашнем контрольном матче с «Руной» из Москвы. Игра пройдет при закрытых дверях в родном для УНИКСа «Баскет-холле».

Затем 11-12 сентября казанский клуб сможет проявить себя в предсезонном турнире в Стамбуле, где также примут участие турецкий «Фенербахче», сербский «Партизан» и французский «Монако».

Встреча УНИКСа с «Зенитом» в рамках Суперкубка состоится 18 сентября. В этот же день сыграют два других полуфиналиста – московский клуб ЦСКА и «Локомотив-Кубань». А 19 сентября пройдут матчи за третье место и за звание победителя.