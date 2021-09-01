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Общество1 сентября 2021 16:48

В Чебоксарах ярмарки выходного дня завершают свою работу

На этой неделе они пройдут в последний раз
Инзиля ШАКИРОВА
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На данных ярмарках можно приобрести овощи, мед, рассаду садовых растений, выпечку, соления, соки и лимонад собственного производства.

На данных ярмарках можно приобрести овощи, мед, рассаду садовых растений, выпечку, соления, соки и лимонад собственного производства.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ярмарки выходного дня, которые проходили в столице Чувашии каждые выходные, завершают свою работу. На этой неделе, в субботу и воскресенье, они пройдут в последний раз.

Ярмарки дают возможность сельхозпроизводителям продать свои товары с минимальными затратами, а горожанам – купить продукцию по доступным ценам и недалеко от дома.

Так, там можно приобрести овощи, мед, рассаду садовых растений, выпечку, соления, соки и лимонад собственного производства.