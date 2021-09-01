В Чебоксарах ярмарки выходного дня завершают свою работу

На данных ярмарках можно приобрести овощи, мед, рассаду садовых растений, выпечку, соления, соки и лимонад собственного производства.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ярмарки выходного дня, которые проходили в столице Чувашии каждые выходные, завершают свою работу. На этой неделе, в субботу и воскресенье, они пройдут в последний раз.
Ярмарки дают возможность сельхозпроизводителям продать свои товары с минимальными затратами, а горожанам – купить продукцию по доступным ценам и недалеко от дома.
Так, там можно приобрести овощи, мед, рассаду садовых растений, выпечку, соления, соки и лимонад собственного производства.