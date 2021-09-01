В Ульяновской области погиб 34-летний мужчина, он сел а руль без прав

Авария произошла уже вечером. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вечером 31 августа в Ульяновской области произошло серьезное ДТП. В Мелекесском районе на 15 километре автодороги «Мулловка - Никольское на Черемшане» примерно в 21.00 34-лтний мужчина, находившийся за рулем «Хендай Соната», не справился с управлением и не смог удержать машину на дороге. В итоге иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Прибывшие медики лишь констатировали смерть водителя. По данным регионального МВД, у погибшего не было водительских прав.

Всего за минувшие сутки автоинспекторы региона выявили 5279 нарушений Правил дорожного движения (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 4282 нарушения скоростного режима.

За управление транспортными средствами в состоянии опьянения задержаны четыре водителя. 66 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. 28 пешеходов нарушили Правила дорожного движения. 22 водителя общественного транспорта привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД. 13 водителей такси нарушили правила перевозки людей и багажа. За выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения к административной ответственности привлечены шесть водителей. За управление транспортным средством, со стеклами, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента к административной ответственности привлечены 24 водителя. За управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к административной ответственности привлечены 18 водителей.