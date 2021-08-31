В Казани после салюта на День города и республики жители устроили давку в метро

Метрополитен в Казани был полон людей, людей пускали туда группами. Фото: Рамис АХМАДУЛЛИН

Вчера, 30 августа, жители и гости Казани устроили давку в метрополитене после праздничного салюта в честь Дня города и республики. Толпы людей двигались от Чаши, Кремля и центральных улиц на станции «Кремлевская», «Площадь Тукая» и «Козья слобода».

Чтобы хоть как-то избежать давки в метрополитене, сотрудники полиции впускали людей группами, однако это не сильно спасало ситуацию. Пользователи соцсетей также жаловались на то, что большинство людей было в общественном транспорте без масок:

«Все без масок, о соблюдении социальной дистанции вообще молчим»

- 30 августа было перевезено 130 790 человек. Для сравнения в этот же день 2020 года перевезено 101 464 человек, в 2019 году – 126 848 человек. – в свою очередь заявили о рекорде в МУП «Метроэлектротранс».

Столпотворение людей наблюдалось и на остановках общественного транспорта. На центральных улицах после праздничного салюта образовались пробки.