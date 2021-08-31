В Зеленодольске из горящего дома спаслись пять человек

Причина пожара и обстоятельства устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

Рано утром 31 августа – в 5.40, в экстренные службы поступила информация о том, что в Зеленодольске загорелся частный одноэтажный дом №38а на улице Зеленая. На место происшествия выехали пожарные. Они потушили огонь уже в 6.17. Сообщает МЧС Татарстана.

- В результате пожара сгорели вещи и мебель в зальной комнате и коридоре на площади 40 квадратных метров. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара и обстоятельства устанавливаются, - также отметили в ведомстве.

Еще до прибытия пожара из горящего дома самостоятельно спаслись пять человек, в том числе 12-летняя девочка. Оказалось, что возгорание произошло, когда люди еще спали. Их разбудил автономный дымовой пожарный извещатель. Благодаря этому они смогли вовремя выбраться наружу.