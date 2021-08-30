В День Татарстана и Казани наградили жителей столицы республики, внесших вклад в развитие города

Среди тех, кого чествовали в Ратуше, были и победительница олимпийских игр в Токио Марта Мартьянова. Фото: metshin.ru

Сегодня, 30 августа, в День Татарстана и Казани - 2021 мэр столицы республики Ильсур Метшин наградил жителей города, которые внесли вклад в его развитие.

– Казань - это прежде всего люди. Именно они создают атмосферу, и в нашем городе она особенная, динамичная, созидательная, национально теплая и удивительно добрая, – сказал мэр Казани во время церемонии, которая прошла в Ратуше.

В этот понедельник в Книгу Почетных граждан Казани и Книгу почета Казани внесли новые имена. Так, звание Почетного гражданина Казани присвоили:

Члену Академии наук Татарстана Мирфатыху Закиеву;

- Рапиристке, олимпийской чемпионке Игр в Токио Марте Мартьяновой.

В Книгу почета Казани было внесено имя исполняющего обязанности ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова.

Также в Книгу почета внесли ансамбль танца «Казань» Казанской городской филармонии, ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан.

Кроме того, Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды.

Почетное звание «Заслуженный артист РТ» получил артист-кукловод Татарского государственного театра кукол «Экият» Марс Гайфуллин; звание «Заслуженный врач РТ» – врач-педиатр детской поликлиники №11 Гульназ Азизова и врач-педиатр Центра восстановительного лечения для детей-инвалидов детской поликлиники №7 Фавзия Богданова.

Звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ» присвоено рабочей «Горводзеленхоза» Гульнаре Гимадиевой, «Заслуженный учитель РТ» – учителю родного языка и литературы лицея-интерната №2 Рузие Каримовой и учителю русского языка и литературы лицея №131 Марине Ленской, «Заслуженный химик РТ» – токарю Наилю Гаязиеву.

Знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани» Метшин наградил заместителя председателя комитета ЖКХ города Сергея Сотова, знаком отличия «За безупречную службу Казани» – токаря 5 разряда Рашита Кадырова.

Благодарственное письмо мэра за волонтерскую деятельность вручили студентке Ляйсан Кильмаковой.