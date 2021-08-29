Ульяновские врачи представили первый опыт лечения пациентов с морбидным ожирением

Фото: министерство здравоохранения Ульяновской области.

В Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи проведено хирургическое лечение пациентов с ожирением, представляющим угрозу жизни. Главной целью хирургической коррекции ожирения стало снижение избыточной массы тела и повышение качества жизни.

Хирургическая коррекция ожирения была выполнена 15 пациентам с весом от 130 до 180 килограммов.

- Пациенты на догоспитальном этапе проходили амбулаторное лечение у эндокринолога, психотерапевта, диетолога. Попытки консервативного снижения веса не приводили к стойкому удержанию необходимой массы тела, поэтому было прооперировано 4 мужчин и 11 женщины в возрасте от 30 лет до 59 лет. Средний индекс массы тела составлял у пациентов 48,08 кг/м2. Помимо ожирения у некоторых пациентов были хронические заболевания: сахарный диабет, гипертоническая болезнь,– рассказал врач-хирург УОКЦСВМП Андрей Чавга.

По словам специалиста, пациентам были выполнены лапароскопические продольные резекции желудка. Средняя продолжительность операции составила более 1,5 часов. Средняя продолжительность госпитализации 4,7 дней.

После выписки из стационара пациенты в течение 1-6 месяцев находятся под наблюдением у эндокринолога, а также у хирурга территориальной поликлиники. За указанный промежуток времени было отмечено снижение веса у всех оперированных пациентов. Снижение веса за 3 месяца после операции составило в среднем на 25,5 килограммов.

Кроме того, у пациентов с сахарным диабетом было отмечено снижение доз инсулина для коррекции повышенного уровня глюкозы крови. У пациентов после снижения веса тела отмечается регресс клиники гипертонической болезни.

СПРАВКА КП

Морбидное ожирение – ожирение с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 40 кг/м2 или с ИМТ ≥ 35 кг/м2 при наличии серьезных осложнений, связанных с ожирением.