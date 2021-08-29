Минниханов заявил о новой волне пандемии, ее прогнозируют уже осенью

Число вакцинированных жителей республики приближается к миллиону. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ситуация с распространением коронавируса в Татарстана стабильная, но расслабляться рано. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов. По его словам, темп прироста новых случаев заболевания Covid-19 за неделю составляет 0,26%. Вакцину получили 989 тысяч 748 татарстанцев. За последние сутки привились 6 тысяч 350 граждан. Президент подчеркнул, что в республике имеется 4 вида вакцин в достаточном количестве.

- Пока повода расслабляться нет. Эксперты говорят об осенней волне пандемии. Чтобы этой волны не было нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора и вакцинироваться, - добавил президент РТ.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина обозначила самые распространенные аргументы граждан, не желающих вакцинироваться, и ответила на каждый из них.

Так, глава ведомства сообщила, что все вакцины завершили клинические испытания необходимые для допуска вакцины в гражданский оборот. Да, заболеть можно и после вакцинации, однако в таком случае не будет тяжелых форм, осложнений и летальных исходов. Переболевшим ковидом также рекомендуется привиться, так как неизвестно как долго сохраняется иммунитет.

- Защищает ли прививка от новых штаммов? По данным ученых, мутации вируса не затрагивают тех частей, которые были использованы при создании вакцины. Доказана эффективность вакцин в отношении всех новых штаммов, - сказала Марина Патяшина.

По словам главы Управления Роспотребнадзора по РТ, некоторые люди не хотят прививаться из-за проблем со здоровьем.

- Однако лицам с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, так как они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений. Перед вакцинацией им нужна консультация лечащего врача для оптимального подбора вакцины, - добавила Марина Патяшина