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Общество28 августа 2021 14:11

Казанцы смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Медики будут работать 30 августа у Центра семьи «Казан»
Инзиля ШАКИРОВА
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Сдать тест можно бесплатно и анонимно, а результаты будут известны в течение нескольких секунд.

Сдать тест можно бесплатно и анонимно, а результаты будут известны в течение нескольких секунд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 30 августа, жители Казани смогут пройти бесплатное анонимное моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль будет работать на площадке у Центра семьи «Казан».

Акция будет проходить с 17:00 до 21:00 по адресу: улица Сибгата Хакима, 4.

Медицинские работники проекта «Тест для победы» ответят на вопросы горожан и расскажут о рисках, которые могут привести к заражению.