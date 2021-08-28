Казанцы смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

Сдать тест можно бесплатно и анонимно, а результаты будут известны в течение нескольких секунд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 30 августа, жители Казани смогут пройти бесплатное анонимное моментальное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобиль будет работать на площадке у Центра семьи «Казан».

Акция будет проходить с 17:00 до 21:00 по адресу: улица Сибгата Хакима, 4.

Медицинские работники проекта «Тест для победы» ответят на вопросы горожан и расскажут о рисках, которые могут привести к заражению.