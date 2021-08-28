Президент Татарстана Минниханов призвал население строго соблюдать антиковидные меры

В настоящее время уровень прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составляет 0,26%, привились почти 990 тысяч жителей республики. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана президент республики Рустам Минниханов отметил, что осенью в регионе ожидается скачок заболеваемости ОРВИ и COVID-19. В настоящее время уровень прироста новых случаев коронавируса в Татарстане составляет 0,26%, привились почти 990 тысяч жителей республики.

Минниханов также призвал население и общественные организации строго соблюдать все антиковидные меры:

– Пока повода расслабляться нет. Эксперты говорят об осенней волне пандемии, чтобы этой волны не было нужно соблюдать все требования Роспотребнадзора и вакцинироваться, — сказал он.

По словам Рустама Минниханова, сейчас в Татарстане доступно четыре вакцины от коронавируса, их количества достаточно для вакцинации всех желающих.