В Казани медики спасли ребенка, у которого в голове застрял гвоздь

Медработники советуют родителям уделять больше внимания детям, травматизм – серьезная проблема. Фото: ДРКБ Казань

Родители ребенка рассказали, что инцидент произошел в магазине. Ребенок сидел на металлической рейке и упал с нее, ударившись затылком об пол, где лежал гвоздь. В итоге металлический предмет вонзился в голову ребенка, пробив череп.

Врачи ДРКБ извлекли гвоздь из головы. Медики отмечают, что маленькому пациенту повезло: гвоздь вошёл не глубоко, не нанеся большого ущерба здоровью.

Медицинские работники напоминают, что травматизм — это серьезная проблема, на которую стоит вовремя обратить внимание родителям и следить за поведением детей.