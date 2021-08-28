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Общество28 августа 2021 10:25

Хедлайнером Дня Татарстана в Зеленодольске станет певица Елка

30 августа там отметят масштабной праздничной программой
Инзиля ШАКИРОВА
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Завершится празднование традиционным праздничным салютом.

Завершится празднование традиционным праздничным салютом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем зеленодольцев ждет культурно-массовая программа: пройдут концерты и выступления местных артистов. Также жители района смогут принять участие в спортивных соревнованиях.

Официальная часть празднования стартует в 18:30 на главной площадке города — культурно-спортивном комплексе «Авангард». Там зеленодольцев поздравит с 89-летием города поздравит мэр города Михаил Афанасьев, вручит благодарственные подарки ветеранам и горожанам, внесшим свой вклад в развитие района.

Окончанием вечера станет выступление певицы Елки. Завершится все традиционным праздничным салютом.