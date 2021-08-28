Хедлайнером Дня Татарстана в Зеленодольске станет певица Елка

Завершится празднование традиционным праздничным салютом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем зеленодольцев ждет культурно-массовая программа: пройдут концерты и выступления местных артистов. Также жители района смогут принять участие в спортивных соревнованиях.

Официальная часть празднования стартует в 18:30 на главной площадке города — культурно-спортивном комплексе «Авангард». Там зеленодольцев поздравит с 89-летием города поздравит мэр города Михаил Афанасьев, вручит благодарственные подарки ветеранам и горожанам, внесшим свой вклад в развитие района.

Окончанием вечера станет выступление певицы Елки. Завершится все традиционным праздничным салютом.