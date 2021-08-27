В Татарстане загорелась трава на площади более 1 000 квадратных метров

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Сегодня, 27 августа, возле деревни Иркен Бугульминского района загорелась сухая трава и камыш. Предварительная площадь природного пожара составил 30 квадратных метров. При этом угрозы населенному пункту не было. На тушение огня было отправлено 23 человека и девять единиц техники. Сообщает МЧС Татарстана. Вскоре огонь был потушен.

Еще один пожар был обнаружен около села Суркино Альметьевского района. Там вдоль железнодорожных путей загорелась трава – на протяжении 15-20 километров. Производится опашка тракторами вдоль рельсов с двух сторон. На тушение огня от станции Бугульма выехал пожарный поезд.

- Возгорания произошло на предварительной площади 800 квадратных метров, угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет, - отметили в МЧС Татарстана.